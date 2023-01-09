Самая богатая женщина Африки спасается от Интерпола в России

Дочь второго президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша называют самой богатой женщиной Африки. «Ангольская принцесса» предпочитала жить в Европе и ОАЭ, но при этом до последнего времени скрывала российское гражданство, приобретённое по праву рождения в СССР.
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