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Посол РФ Парамонов: передача «дочки» Ariston прошла в рамках правового поля

Сто процентов долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» были переданы во временное управление АО «Газпром бытовые системы» в рамках правового поля, заявил посол РФ Алексей Парамонов во время беседы в Министерстве иностранных дел Италии, где его попросили разъяснить вопрос с «национализацией» компании.

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