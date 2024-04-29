Посол РФ Парамонов: передача «дочки» Ariston прошла в рамках правового поля

Сто процентов долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» были переданы во временное управление АО «Газпром бытовые системы» в рамках правового поля, заявил посол РФ Алексей Парамонов во время беседы в Министерстве иностранных дел Италии, где его попросили разъяснить вопрос с «национализацией» компании.