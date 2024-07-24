Разбираемся с острой проблемой: где поселиться в Сочи, чтобы не затопило На четыре внутригородских района у нас 42 микрорайона, из которых не все являются полностью безопасными в непогоду.
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Разбираемся с острой проблемой: где поселиться в Сочи, чтобы не затопило На четыре внутригородских района у нас 42 микрорайона, из которых не все являются полностью безопасными в непогоду.