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Сириус | городской округ

1 подписчик
Разбираемся с острой проблемой: где поселиться в Сочи, чтобы не затопило

Разбираемся с острой проблемой: где поселиться в Сочи, чтобы не затопило На четыре внутригородских района у нас 42 микрорайона, из которых не все являются полностью безопасными в непогоду.

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