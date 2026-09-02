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На Алтайском шинном комбинате прошёл праздник ко Дню знаний

На Алтайском шинном комбинате прошёл праздник ко Дню знаний

Для многих ребят этот день стал запоминающимся событием перед началом нового учебного года. Родители, в свою очередь, получили подтверждение: комбинат уделяет внимание не только производству, но и благополучию семей работников.

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