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Володин: признания Киева, Меркель и Олланда — основание для международного военного трибунала

Володин: признания Киева, Меркель и Олланда — основание для международного военного трибунала

Заявление Совбеза Украины о том, что киевский режим "готовился к войне" с Россией, а также откровения экс-руководителей Германии и Франции дают основания для проведения международного военного трибунала, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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