Luminary выступят в Red Arena c программой “Легендарная музыка и 1000 свечей” 🗓 9 мая, 20:00 📍 Эстонская, 51 📍 1200₽ В программе Ханс Циммер — Саундтрек к Гладиатору, Рамин Джавади — Саундтрек к Игре престолов, Майкл Джексон — They Don't Care About Us и другие великие мелодии.