Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Слава Богу!»: у полиции нет претензий к стрелявшему в «психа» с лопатой, избивавшего девушку-медика у храма в Москве

«Слава Богу!»: у полиции нет претензий к стрелявшему в «психа» с лопатой, избивавшего девушку-медика у храма в Москве

Телеканал "78" В соцсетях озвученному в СМИ даже удивляются, что, впрочем, не снимает тревожных вопросов о защите врачей скорой помощи.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Не знаю как расценят в правительстве подобные инциндент , но в военное время пора в таких структурах как спасатели и врачи а также некоторые обслуживающие организации имеющие у себя бригады с выездными работами и предполагающие силовые контакты от преступников или психически не устойчивых лиц должны иметь  члена бригады с военным врачом и правом ношения оружия и самого оружия соответственно  . .