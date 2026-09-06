«Слава Богу!»: у полиции нет претензий к стрелявшему в «психа» с лопатой, избивавшего девушку-медика у храма в Москве

Телеканал "78" В соцсетях озвученному в СМИ даже удивляются, что, впрочем, не снимает тревожных вопросов о защите врачей скорой помощи.
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Работы еще полно.
Должно быть такое же решение по делоу Свиридовых в Ростове.
Застреливших врагов надо представлять к награде, а не уголовку вешать ...
Девочку-медика жаль очень. Зачем на драку послали женщин?
Не знаю как расценят в правительстве подобные инциндент , но в военное время пора в таких структурах как спасатели и врачи а также некоторые обслуживающие организации имеющие у себя бригады с выездными работами и предполагающие силовые контакты от преступников или психически не устойчивых лиц должны иметь члена бригады с военным врачом и правом ношения оружия и самого оружия соответственно . .
Интересно-а как бы дело пошло -если бы псих был мигрантом?