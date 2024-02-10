Имеющим уши

«Я уже заканчиваю эту историческую справку. Она скучная, может быть, но она многое объясняет», — говорит журналисту Такеру Карлсону президент России после того, как подвергает американского гостя экскурсу в «преданья старины глубокой».
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