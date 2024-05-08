Анонсирован готический шутер Trench Tales Разработчик Александр Пономарёв, работ...

Анонсирован готический шутер Trench TalesРазработчик Александр Пономарёв, работавший над такими играми, как: Prey, Path of Exile, Call of Duty Black Ops III, Rise of the Tomb Raider, анонсировал на Kickstarter новый проект, под названием Trench Tales.
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