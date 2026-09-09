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Камнев заявил, что оклады силовиков проиндексируют на 4%

Камнев заявил, что оклады силовиков проиндексируют на 4%

Оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств будут повышены на 4 % с 1 октября. Об этом ТАСС сообщил зампред Комитета ГД по контролю Георгий Камнев (КПРФ).

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