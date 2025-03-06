Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дипломат: партнеры Франции в ЕС не готовы поддержать идею о единой армии

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Важнейшие партнеры Франции в Европе - Германия и Великобритания - не готовы пойти по пути, который продвигает французский президент Эммануэль Макрон, заявил в разговоре со «Звездой» политолог и дипломат Юрий Рубинский.

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