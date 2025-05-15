Другого выхода просто нет.Свой матч 29-го тура лидирующий «Краснодар» проведет в Оренбурге. А мы сделаем прогноз на этот матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть эту игру.