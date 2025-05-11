POV: Какова его роль в литературе, кино и молодежной культуре?

POV, или «точка зрения», представляет собой важный элемент во многих аспектах искусства и культуры. Условное обозначение от английского point of view используется для указания на стиль повествования, когда история рассказывается от лица одного персонажа.
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