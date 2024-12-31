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«Что они там курят в своей Германии?» Самый идиотский матч за всю историю футбола: игрок натупил, но пришла карма

«Что они там курят в своей Германии?» Самый идиотский матч за всю историю футбола: игрок натупил, но пришла карма

А может, не карма, а фейр-плей!Рубрику «Курьезы года» просто невозможно представить без этого матча. В этом году в Германии случилось событие, аналогов которому, возможно, не было в профессиональном мировом футболе за всю его историю.

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