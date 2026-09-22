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Журнал «Профиль»

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Заявления Зеленского о перемирии, реформа Совбеза ООН, отказ США в визе дипломату Алимову: о чем говорил Песков

Заявления Зеленского о перемирии, реформа Совбеза ООН, отказ США в визе дипломату Алимову: о чем говорил Песков

На брифинге во вторник, 22 сентября 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об украинском урегулировании, отношениях России с США и европейскими странами, работе международных институтов и ситуации в Чёрном море.

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