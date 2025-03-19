Великобритания и ЕС ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину

Великобритания и Европейский союз (ЕС) обсуждают возможность ускорения поставок оружия в Украину на фоне возможного полного прекращения огня, сообщили в «Известиях», приводя слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.
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