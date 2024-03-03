Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова борется с лишним весом и проблемами со здоровьем Елена ГалицкаяМария Кожевникова, известная своей ролью в популярном сериале «Универ», в последние месяцы активно делится своими проблемами и победами над недугами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии