Новости Тамбова

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Ночной обзор: Япония вводит санкции, Путин отмечает 70-летие, в Рассказове провожают мобилизованных

Ночной обзор: Япония вводит санкции, Путин отмечает 70-летие, в Рассказове провожают мобилизованных

Япония анонсировала новые санкции против России из-за референдумов. Принято решение о введении новых дополнительных санкций, а именно замораживание активов представителей указанных четырех регионов, а также российских официальных лиц, сообщает РБК.

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