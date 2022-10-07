Ночной обзор: Япония вводит санкции, Путин отмечает 70-летие, в Рассказове провожают мобилизованных

Япония анонсировала новые санкции против России из-за референдумов. Принято решение о введении новых дополнительных санкций, а именно замораживание активов представителей указанных четырех регионов, а также российских официальных лиц, сообщает РБК.
Япония анонсировала новые санкции против России из-за референдумов. Принято решение о введении новых дополнительных санкций, а именно замораживание активов представителей указанных четырех регионов, а также российских официальных лиц, сообщает РБК.
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