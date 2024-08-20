Гюндоган возвращается в банду Гвардиолы 🔥 Илкай бесплатно покинул клуб в 2023, а сейчас хочет обратно — «Барса« разрешает.
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Гюндоган возвращается в банду Гвардиолы 🔥 Илкай бесплатно покинул клуб в 2023, а сейчас хочет обратно — «Барса« разрешает.
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