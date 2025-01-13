Эксперт рассказала о тенденциях кредитного рынка недвижимости

В результате введения ипотечного стандарта условия кредитования станут более прозрачными для клиентов, а также снизятся риски для всех участников рынка недвижимости, в том числе и для девелоперов, рассказала «Известиям» 13 января руководитель управления ипотечного кредитования девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская.