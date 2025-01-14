В Рязани запустили цех по выпуску деталей для метро, электропоездов, локомотивов

Инвестиции в приобретение высокотехнологичного оборудования превысили 520 млн рублей.Заемщик Фонда развития промышленности запустил в Рязани цех по выпуску деталей для вагонов метро, электропоездов и локомотивов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии