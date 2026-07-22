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Полицейский делал голые снимки задержанных и скидывал фото друзьям

Полицейский делал голые снимки задержанных и скидывал фото друзьям

www.globallookpress.com/West Coast Surfer/moodboard В штате Пенсильвания заместителя шерифа Райана Гаффни обвинили в тайной фотосъемке обнаженных мужчин в изоляторе и последующей рассылке этих кадров знакомым.

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