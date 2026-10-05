В Новосибирске простятся с главредом сибирского «Коммерсанта» Кичановым

Церемония прощания с главным редактором сибирской редакции «Коммерсанта» Михаилом Кичановым пройдёт 6 октября в 13:00 в крематории на улице Военторговской, 4/1.
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