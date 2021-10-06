Мировое обозрение

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ded
    Автор Щелич . 76 лет . Был в яблоко теперича перебрался в кресло ЕР . Вот объясните мне чё в думе делает дед в возрас..."220 рублей на че...
  • Teodor
    Украина в существующем виде не нужна ни Власти, ни марионеткам, ни Народу. Нет такой страны - нет долгов перед всеми...Смогут ли украинц...
  • Евгений Решетников
    Сколько можно обсуждать помощь малоимущим многодетным и т.д. может порешаете как помочь тем кто работает за троих, мо..."220 рублей на че...

Индия может открыться для международных туристов уже в октябре

ВМС Индии будут использовать атомные и дизель-электрические подлодки; Пентагон и Нью-Дели обсудили укрепление оборонного сотрудничества; необычайно сильные дожди на востоке страны привели к срывам поставок угля; за последний год индийский рынок криптовалют вырос в 6,5 раза; уже в этом месяце Индия может открыться для международных туристов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх