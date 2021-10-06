Индия может открыться для международных туристов уже в октябре

ВМС Индии будут использовать атомные и дизель-электрические подлодки; Пентагон и Нью-Дели обсудили укрепление оборонного сотрудничества; необычайно сильные дожди на востоке страны привели к срывам поставок угля; за последний год индийский рынок криптовалют вырос в 6,5 раза; уже в этом месяце Индия может открыться для международных туристов.