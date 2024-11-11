Пока не поздно

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Спички - не игрушка

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Существуют угрозы российскому государству, угнездившиеся в сегодняшнем обществе Автор: Александр Проханов Русское ядерное оружие — гарант сбережения Государства Российского в случае, если на него навалится военная мощь противоборствующих держав, способных испепелить Россию.

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