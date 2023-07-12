Израиль может лишить льгот правозащитную организацию Amnesty International*

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич инициировал проверку местное отделение правозащитной организации Amnesty International* в связи с подозрением на нарушение закона «о бойкоте», в результате чего организация может лишиться .
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