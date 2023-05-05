Слово и дело

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Открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Иосифа Кобзона

Открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Иосифа Кобзона

Выставка о жизни и творчестве вокалиста Иосифа Кобзона открылась 5 мая в Московской области. Об этом сообщил глава Минкультуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

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