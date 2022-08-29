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Без холодной воды останутся жители села Новоникольск 30 августа

Без холодной воды останутся жители села Новоникольск 30 августа

Сегодня, 30 августа, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Временное отключение произойдет в селе Новоникольск.

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