Золото поднялось до двухнедельного максимума на серии заседаний Центробанков

Цены на золото подскочили на 1% в четверг, остановившись на самом высоком уровне за две недели. Спрос на драгметаллы вызвали слабые экономические данные США, которые укрепили ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году.
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