Закон и Порядок

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Где у нас таджикские батальоны?

Где у нас таджикские батальоны?

YKTIMES.RU  – Начал изучать вопрос о том, где у нас таджикские батальоны?  Почему из средней Азии в Россию ежегодно прибывают дивизии мужчин получать российское гражданство (только за первый квартал этого года россияне приросли на 45 тыс таджиков), но мы не видим их на фронте?  Там умирают за Родину мужчины коренных народов России, прежде всего русских, которых здесь замещают сотни тысяч азиатов, пишет депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Матвеев на своем авторском telegram-канале “Михаил Матвеев коммент“.

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