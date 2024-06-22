Сброшенную в зоне СВО авиабомбу ФАБ-3000 установили на мгновенный взрыв

В Харьковской области против армии киевского режима была использована авиабомба ФАБ-3000 ВКС РФ с универсальным модулем планирования и коррекции, установленная на моментальный подрыв для максимального осколочно-фугасного воздействия.
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