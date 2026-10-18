Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян осудил бездоказательные обвинения в адрес Церкви и преследование духовенства на фоне инициирования властями Армении парламентской комиссии по изучению «кризиса в Церкви».
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