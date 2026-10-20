9 октября Белый дом неожиданно объявил о «дизельной сделке». Суть проста: снятие до 7 апреля следующего года любых санкционных ограничений на экспорт российского дизеля в США.
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