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Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в Баффало

Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в Баффало

«Вашингтон» в гостях проиграл «Баффало» — 2:6. За 46 секунд до конца второго периода Дилан Строум реализовал численное преимущество после передач Александра Овечкина и Джона Карлсона, сократив отставание «Кэпиталз» до минимума – 2:3.

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