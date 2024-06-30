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Зеленский возглавит трибунал. Европа придумала новый способ попытаться отправить Путина в тюрьму

Зеленский возглавит трибунал. Европа придумала новый способ попытаться отправить Путина в тюрьму

Автор: Михаил Щипанов В очередной раз международная организация, созданная как бы для защиты прав человека и продвижения универсальных ценностей демократии, самым показным образом доказала, что значит знаменитый оборот «это другое».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Зеленский УЖЕ возглавил один раз. Украину. ЧТО теперь с нею? ТО ЖЕ САМОЕ будет и с трибуналом.
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17 час.
САША ЛЕПАЕВ
как уже надоела эта европа. сотрите ее с карты. исполните предсказание великой Ванги. пусть зеленский на пепелища приезжает покурить косячок.
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16 час.
Валентина Литвяк
Похоже, что вся верхушка ЕС, США,  Англии, Украины наркоманы конченные. Все престарелые, бездетные подыхая, хотят  увести с собой население  планеты.
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15 час.

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