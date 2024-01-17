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Тегеран усилил военную активность по всем направлениям. Комментарий Георгия Бовта

Тегеран усилил военную активность по всем направлениям. Комментарий Георгия Бовта

Активизацию действий Тегерана следует воспринимать в контексте противостояния между Израилем и антиизраильским фронтом, возглавить который в рамках разгорающегося ближневосточного конфликта хочет Иран.

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