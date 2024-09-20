Не надо совать нос в мои гормоны

Мне и многим моим подругам уже пришло направление на анализ крови на АМГ — антимюллеров гормон. Столичный департамент здравоохранения утверждает, что рассылка таких направлений входит в новую «уникальную программу в сфере репродуктивного здоровья».
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