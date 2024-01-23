Никола Милутинов пропустит как минимум 1 месяц из-за повреждения голеностопа

Центровой «Олимпиакоса» получил травму в проигранном матче чемпионата Греции с «Панатинаикосом». За 7:38 до конца третьей четверти Милутинов случайно наступил на ногу своему партнеру по команде Костасу Папаниколау, из-за чего серьезно подвернул левую ногу.