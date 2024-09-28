Что помогло BTC протестировать отметку $66 000?

Биткоин завершил неделю с ростом более чем на 2%, достигнув уровня 66 000 долларов США в пятницу. Этот тренд был поддержан положительными данными об инфляции и значительными притоками средств в спотовые BTC-ETF.
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