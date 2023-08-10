Культуромания

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В Кувейте запретили фильм «Барби» с Марго Робби

В Кувейте запретили фильм «Барби» с Марго Робби

В Кувейте запретили показы комедии Греты Гервиг «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом, а также фильма ужасов «Поговори со мной», так как эти картины не соответствуют моральным нормам и распространяют идеи, противоречащие традиционным ценностям.

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