В Кувейте запретили фильм «Барби» с Марго Робби

В Кувейте запретили показы комедии Греты Гервиг «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом, а также фильма ужасов «Поговори со мной», так как эти картины не соответствуют моральным нормам и распространяют идеи, противоречащие традиционным ценностям.