Промышленная закись азота: характеристики, применение и безопасность Юлия СоколоваПромышленная закись азота, известная также как «веселящий газ», является одним из важнейших химических соединений, используемых в различных отраслях промышленности и медицины.
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