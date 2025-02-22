Орловские огнеборцы провели учение в торговом центре

Бойцы местного пожарно-спасательного гарнизона отрабатывали ликвидацию пожара и спасение людей. Пожарно-тактическое учение было организовано и проведено Главным управлением МЧС России по Орловской области для улучшения профессиональных навыков пожарных и спасателей.