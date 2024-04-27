Собянин: Москва взяла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию горхозяйства

В число финалистов вошли мобильные комплексы для выявления нарушений в городском хозяйстве Сергей Собянин, мэр Москвы, в своем Telegram-канале известил горожан о том, что Москва уже второй раз подряд была удостоена гран-при Национальной премии «Умный город», где 11 цифровых проектов получили заслуженные награды.