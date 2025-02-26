Сенатор Перминова назвала число получающих пособие по рождению ребенка

На начало 2025 года ежемесячное единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка получают более десяти миллионов детей и 400 тысяч беременных женщин, что говорит о востребованности данной меры поддержки.
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