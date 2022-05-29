Выигрывает ли Зеленский информационную войну?

"И где Зеленский выиграл информационную войну? На каком нейтральном поле? В Африке? В Латинской Америке? На Ближнем Востоке? Про Азию (Китай, Индия и компания) я вообще не говорю? Хоть кто-то из "незападного мира" захотел с ним общаться, кроме израильского Кнессета? В этих странах хоть кто-то его во что-нибудь ставит? Тогда к чему все эти разговоры о выигранной информационной войне? Нас административными методами исключили из западного медийного пространства, поэтому никакой информационной войны на Западе и нет, просто тема Украины заняла отведенное только ей пространство.