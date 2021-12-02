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Проблемы боевой подготовки РККА

Проблемы боевой подготовки РККА

С 1939 года начинается резкий рост численности РККА, и рост этот сопровождался падением выучки и дисциплины, впрочем, как и в любой другой армии мира в таких условиях.

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