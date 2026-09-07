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Минтранс планирует внедрить посадку на самолёты и поезда по Max ID

Минтранс планирует внедрить посадку на самолёты и поезда по Max ID

Минтранс РФ планирует в будущем использовать Max ID для посадки пассажиров на самолёты и поезда. Сроков запуска проекта пока нет.

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