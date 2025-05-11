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Российские хакеры взломали систему слежения ВСУ за российскими БПЛА, передав Минобороны координаты РЛС

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