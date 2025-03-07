Что бы ни произошло на Украине, нужно создать автономный оборонный потенциал в Европе и готовить ядерное оружие, — Макрон

Президент Франции выступил с обращением к нации, объявив Россию главным врагом Европы. Европа же должна вооружаться и уже решено начать обсуждение использования ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.
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