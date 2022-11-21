Вечерняя Москва

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Опасные последствия: названа болезнь, которая появляется у переболевших COVID-19

Опасные последствия: названа болезнь, которая появляется у переболевших COVID-19

Одним из серьезных последствий перенесенного COVID-19 может стать сахарный диабет. К такому выводу пришла международная группа врачей, которая фиксирует случаи возникновения заболевания даже у тех, кто ранее не жаловался на проблемы со здоровьем.

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